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Патрик Шик рассказал, что в 2017 году не был готов к переходу в «Рому»

08:56
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Нападающий сборной Чехии и «Байера» Патрик Шик признался, что 4 года назад не был готов к переходу в «Рому».

В 2017 году 25-летний футболист перешел из «Сампдории» в «Рому» за 42 миллиона евро, однако не смог проявить себя в новой команде, из-за чего был отдан в аренду в «Лейпциг».

«Мне было 20 лет, когда я приехал в Италию. Первый сезон в «Сампдории» был очень хорош. Затем я перешел в «Рому», один из самых важных клубов Италии. Вокруг меня было столько ожиданий, и я был всего лишь ребенком. Возможно, я не был готов к этому шагу на 100 процентов. Такое бывает в футболе. Я не знаю, что случилось, но, может быть, я просто не был готов», — цитирует Шика Football italia.

18 июня в матче Евро-2020 Чехии с Хорватией (1:1) футболист отметился голом, реализовав пенальти.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/schick-i-wasnt-ready-for-roma-move/

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