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Полузащитник «Интера» Барелла: «Станкович всегда вдохновлял меня»

Мария Гусева
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал победу над «Сампдорией» (3:0) в матче 12-го тура серии А.

«Мы играем хорошо благодаря механизмам, которых нам не хватало. Так красивее играть в футбол, с таким настроем, с таким желанием. Все забитые нами голы — это результат нашей работы. Всем легче играть с таким энтузиазмом. Благодарю товарищей по команде, которые дали мне возможность забить. Станкович? Я могу только пожелать ему удачи в этом приключении, он всегда вдохновлял меня с тех пор, как я начал играть в футбол», — цитирует DAZN Бареллу.

«Интер» набрал 24 очка и поднялся на пятое место в чемпионате Италии. «Сампдория» с 6 очками — на 18-й строчке.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
5
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
6
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
7
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
8
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
9
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
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 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
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 Верона 11 1 2 8 10-21 5
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