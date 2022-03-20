Полузащитник «Фиорентины» Торрейра доиграл матч с «Интером», несмотря на выбитый зуб
Полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра доиграл матч 30-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1), несмотря на выбитый зуб.
После игры футболист опубликовал свою фотографию, на которой видно, что уругваец лишился одного из передних зубов.
Торрейра провел на поле все 90 минут и забил единственный гол «Фиорентины» в матче.
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|
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|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|29
|16
|8
|5
|45-26
|56
|
5
|Лацио
|29
|14
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|49
|
6
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|48
|
7
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|48
|
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|14
|5
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|47
|
9
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|9
|55-49
|43
|
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|29
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|8
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|41
|
11
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|29
|9
|8
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|35
|
12
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|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|28
|5
|7
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|22
|
20
|Салернитана
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|22-66
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38 тур
|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|2 : 1
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|1 : 1
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|0 : 1
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|- : -
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
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|Г
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|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
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Джованни Симеоне
Верона
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|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
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|1
|5
|
|
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Милан
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|1
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