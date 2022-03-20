Полузащитник «Фиорентины» Торрейра доиграл матч с «Интером», несмотря на выбитый зуб

Полузащитник «Фиорентины» Лукас Торрейра доиграл матч 30-го тура чемпионата Италии с «Интером» (1:1), несмотря на выбитый зуб.

После игры футболист опубликовал свою фотографию, на которой видно, что уругваец лишился одного из передних зубов.

Торрейра провел на поле все 90 минут и забил единственный гол «Фиорентины» в матче.