Гол Беннасера принес «Милану» победу над «Кальяри»

«Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил Исмаэль Беннасер.

После этого матча «Милан» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Наполи» на три очка. «Кальяри» с 25 очками — на 17-й строчке.