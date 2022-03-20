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Сегодня, 00:35

Гол Беннасера принес «Милану» победу над «Кальяри»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
19 марта. Кальяри — Милан.
Фото AFP

«Милан» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 1:0.

Единственный гол на 60-й минуте забил Исмаэль Беннасер.

После этого матча «Милан» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Наполи» на три очка. «Кальяри» с 25 очками — на 17-й строчке.

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 22:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
0:1
Милан
Голы
Беннасер, 59 (0:1)
Кальяри
Краньо Гольданига Белланова (Перейро, 82) Альтаре Ликояннис (Дейола, 68) Далберт (Дзаппа, 75) Ловато Марин Грасси (Бальде, 82) Жоау Педру Паволетти
Милан
Меньян Калабрия Эрнандес Калюлю Томори Беннасер Диас (Крунич, 72) Мессиас (Салемакерс, 78) Кессье Жиру (Ибрагимович, 87) Леан (Ребич, 72)
Предупреждения
Белланова 77’  - 
Судьи
Белло (Италия)

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Рома» — «Лацио», «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» и другие матчи 30-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 0 : 1
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 - : -
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 - : -
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 - : -
20.03 20:00
Рома – Лацио
 - : -
20.03 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
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 7
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 23 1 8
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Специя

 24 1 5
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