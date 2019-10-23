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Полузащитник «Брешии» Дессена пропустит несколько месяцев из-за перелома

13:07
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Полузащитник «Брешии» Даниэле Дессена получил серьезную травму в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:0). У игрока диагностирован перелом голеностопа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом, изначально врачи подозревали, что у 31-летнего игрока двойной перелом. Однако предварительный диагноз не подтвердился. Тем не менее, игроку потребуется не меньше трех месяцев на восстановление.

В нынешнем сезоне Дессена провел 6 матчей в серии А.?

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