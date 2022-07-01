Владельцы «Манчестер Сити» сегодня приобретут «Палермо»

«Палермо» сегодня присоединится к группе City Football Group, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб сегодня станет частью City Football Group, а 4 июля об этом будет объявлено официально.

Клуб с Сицилии летом 2019 года был признан банкротом, после чего «Палермо» пришлось стартовать в серии D. По итогам минувшего сезона команда вернулась в серию B.

City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити».