Владельцы «Манчестер Сити» сегодня приобретут «Палермо»
«Палермо» сегодня присоединится к группе City Football Group, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, итальянский клуб сегодня станет частью City Football Group, а 4 июля об этом будет объявлено официально.
Клуб с Сицилии летом 2019 года был признан банкротом, после чего «Палермо» пришлось стартовать в серии D. По итогам минувшего сезона команда вернулась в серию B.
City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити».
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2
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
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|0
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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|0-0
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14
|Эмполи
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|0
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|0-0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
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