Погба может успеть набрать форму к матчу «Ювентуса» против «Торино»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба продолжает восстанавливаться после травмы. В среду, 15 февраля, часть тренировки 29-летний Погба провел в общей группе, сообщает Tuttosport.

В клубе рассчитывают, что Поль Погба будет готов сыграть в дерби против «Торино», которое пройдет 28 февраля.

Погба вернулся в «Ювентус» прошлым летом, однако до сих пор не провел за туринский клуб ни одного матча из-за травмы мениска и проведенной операции. Позже Погба получил мышечное повреждение бедра.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.