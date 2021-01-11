Пирло: «Важно было обыграть «Сассуоло», иначе победа над «Миланом» ничего бы не значила»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1).

«Для нас было важно получить чувство стабильности, победив в этой игре, иначе победа над «Миланом» ничего бы не значила. В ременами мы были немного вялыми, но мы продемонстрировали голод, необходимый для победы.