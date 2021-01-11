Пирло: «Важно было обыграть «Сассуоло», иначе победа над «Миланом» ничего бы не значила»
05:00
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1).
«Для нас было важно получить чувство стабильности, победив в этой игре, иначе победа над «Миланом» ничего бы не значила. Временами мы были немного вялыми, но мы продемонстрировали голод, необходимый для победы.
Мы — «Ювентус», и это заставляет нас выигрывать в каждом матче. Мы должны относиться к каждоигре как к финалу, тогда мы увидим, где мы будем ближе к концу сезона», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.
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