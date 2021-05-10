Капелло раскритиковал игру «Ювентуса» и «Милана»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал поражение туринцев в матче 35-го тура чемпионата Италии (0:3).

«Ювентус» чувствовал себя неловко. Их как будто не было в первом тайме. У них не было идей, как и в Удине на прошлой неделе. «Милан» сделал свое дело, но без сложных вещей. Им не хватало агрессивности.

Обе команды сделали слишком много неточных передач в первом тайме. Я видел их так много, что спросил себя, достаточно ли они хороши, чтобы играть в Суперлиге», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

После этого матча «Милан» с 72 очками занимает третье место в серии А, «Ювентус» с 69 очками — на пятой строчке.