Пирло назвал победу в Кубке Италии целью «Ювентуса» в этом сезоне
07:52
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии (3:2 д.в.) отметил, что победа в турнире является целью его команды.
— Мы усложнили себе жизнь, хотя очень хорошо сыграли в первом тайме, но после перерыва расслабились и стало сложнее, — цитирует RAI Sport Пирло. — Жалко, потому что мы сделали то, что нам нужно, но должны были лучше контролировать ситуацию. Кубок Италии — цель, поэтому было важно выиграть и пройти в следующий раунд.
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