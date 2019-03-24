Пирло, Гаттузо, Амброзини и Оддо повторили легендарное фото The Beatles

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо, бывшие игроки команды Андреа Пирло, Массимо Оддо и Массимо Амброзини побывали в Ливерпуле и сыграли в матче с ветеранами одноименного клуба. "Ливерпуль" обыграл "Милан" в матче легенд со счетом 3:2.

Кроме того, они сделали фотографию с стиле знаменитой обложки альбома ливерпульской группы The Beatles "Abeey Road". Отметим, что оригинальный снимок для обложки был сделан в Лондоне на улице Эбби-роуд.

Фотография опубликована в Инстаграме Пирло.

- Это был вечер трудного дня, - подписал итальянец фото фразой, которая дала название другому альбому "битлов" ("A hard day's night").