Пиоли о ничьей с «Ромой»: «Это не тот результат, на который мы рассчитывали»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:1).

«Мы играли неплохо, но нам не хватало правильных действий в нужное время. Мы контролировали ход матча, владели инициативой, но не воспользовались теми моментами, которые создали в последней трети. Нам не хватило решимости, остроты и сосредоточенности. Мы знаем, что «Рома» редко пропускает дома, и чем больше проходило времени, тем сложнее становилось.

Это не тот результат, на который мы рассчитывали, но нам удалось избежать результата, который стал бы действительно плохим, учитывая наше выступление. Я верил в победу, потому что мы в хорошей форме. Это была странная игра, которая длилась, кажется, целых 106 минут, и только 49 из них мяч находился в игре. Было сложно справиться с постоянными остановками.

«Рома» играет с пятью защитниками, а мы недостаточно быстро играли в пас и слишком часто сваливались на фланги, когда нужно было искать другие варианты продвижения мяча. Я думаю, что мы хорошо начали, но могли добиться большего. Мы много раз теряли мяч и недостаточно быстро комбинировали, чтобы создавать свободные зоны. Мы набрали лишь одно очко, но хотели победить», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Миланцы остались на четвертой строчке в чемпионате Италии, римляне — пятые. У обеих команд по 57 очков.

В следующем туре «Рома» сыграет в гостях с «Монцей», «Милан» примет дома «Кремонезе».