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Меньян — о расистских выкриках: «Люди должны понимать, что это неправильно»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Милана» Майк Меньян поделился мнением о расистских выкриках в свой адрес в выездном матче 21-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (3:2).

«Я услышал это при первом ударе от ворот, но ничего не сказал. Услышав выкрики во второй раз, я сообщил о происходящем четвертому судье. Я сказал, что мы не можем продолжать играть в футбол в таких условиях. Это происходит не впервые. Люди должны понимать, что это неправильно», — приводит слова Меньяна Sky Sport.

Игра была остановлена на 32-й минуте. 28-летний голкипер сообщил арбитру встречи о проявлениях расизма и покинул поле. Пауза продолжалась около десяти минут, после чего игра была возобновлена.

«Милан» (45 очков) занимает третье место в серии А. «Удинезе» (18) идет на 17-й строчке в турнирной таблице.

ФК Милан
ФК Удинезе
1
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«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Пиоли — о расистских выкриках в адрес Меньяна: «Невежды должны оставаться дома. Пора положить этому конец»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
 2 : 3
21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 - : -
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 - : -
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
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Болонья – Фиорентина
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Лаутаро Мартинес

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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