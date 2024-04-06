«Эмполи» вырвал победу над «Торино»

«Торино» на выезде проиграл «Эмполи» в матче 31-го тура серии А — 2:3.

У гостей дубль оформил Дуван Сапата. У хозяев голы забивали Николо Камбьяги и Маттео Кансельери. В концовке встречи форвард «Эмполи» Мбайе Ньянг принес своей команде победу.

«Торино» с 44 очками занимает 9-е место в таблице серии А. «Эмполи» с 28 очками — на 15-й строчке.