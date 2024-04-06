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6 апреля, 23:40

«Эмполи» вырвал победу над «Торино»

Руслан Минаев
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«Торино» на выезде проиграл «Эмполи» в матче 31-го тура серии А — 2:3.

У гостей дубль оформил Дуван Сапата. У хозяев голы забивали Николо Камбьяги и Маттео Кансельери. В концовке встречи форвард «Эмполи» Мбайе Ньянг принес своей команде победу.

«Торино» с 44 очками занимает 9-е место в таблице серии А. «Эмполи» с 28 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 31-й тур
06 апр, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
3:2
Торино

Футбол
ФК Торино
ФК Эмполи
0
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Болельщики «Лацио» выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокусе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 31 21 5 5 60-34 68
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 31 16 7 8 56-35 55
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 31 14 4 13 37-34 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 31 11 11 9 31-29 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 31 6 11 14 26-48 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Эмполи 31 7 7 17 25-47 28
16
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
17
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
18
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
19
 Сассуоло 31 6 7 18 36-59 25
20
 Салернитана 31 2 9 20 25-64 15
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38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
6.04 16:00
Милан – Лечче
 3 : 0
6.04 19:00
Рома – Лацио
 1 : 0
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 3 : 2
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 21 1 5
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