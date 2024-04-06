«Эмполи» вырвал победу над «Торино»
«Торино» на выезде проиграл «Эмполи» в матче 31-го тура серии А — 2:3.
У гостей дубль оформил Дуван Сапата. У хозяев голы забивали Николо Камбьяги и Маттео Кансельери. В концовке встречи форвард «Эмполи» Мбайе Ньянг принес своей команде победу.
«Торино» с 44 очками занимает 9-е место в таблице серии А. «Эмполи» с 28 очками — на 15-й строчке.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60-34
|68
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56-35
|55
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|31
|14
|4
|13
|37-34
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31-29
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26-48
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25-47
|28
|
16
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
17
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
18
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36-59
|25
|
20
|Салернитана
|31
|2
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|20
|25-64
|15
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38 тур
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|1 : 0
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|3 : 2
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|21
|1
|5
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