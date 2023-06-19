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Первый тренер Миранчука считает, что футболисту нет смысла возвращаться в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков высказался о будущем футболиста.

«Будущее Алексея? Сложно сказать, как именно ему поступить: искать себе новый клуб в Италии, попытаться остаться в «Торино» или же попробовать перейти в другой европейский чемпионат. Тут надо сесть и хорошенько все взвесить. Возвращение в РПЛ? В этом нет никакого смысла. Уровень Алексее — Европа. Он способен быть лидером команды топ-чемпионата, что показал прошедший сезон серии А», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-miranchuka-net-nikakogo-smy-sla-v-vozvrashhenii-alekseya-v-rpl-ego-uroven-evropa/
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