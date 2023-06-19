Кристанте: «Вклад Моуринью в успехи «Ромы» очень велик»

Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте рассказал, что думает о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Вклад Моуринью в успехи «Ромы» очень велик. Он пришел в команду, имея огромный опыт за плечами, и добавил «Роме» качеств, которых ей не хватало. Его менталитет невероятен, и именно это можно назвать ключевой составляющей нашего выхода в финал Лиги Европы в прошедшем сезоне», — цитирует игрока пресс-служба команды.