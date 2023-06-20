«Рома» предложит 12 миллионов евро за экс-защитника «Спартака» Айртона

«Рома» хочет подписать защитника «Фламенго» Айртона Лукаса, сообщает издание Bolavip.

По данным источника, «Рома» хотела бы усилить позицию левого фланга обороны и рассматривает приобретение экс-защитника «Спартака» на это место. Руководство итальянской команды готово предложить за игрока 12 миллионов евро.

26-летний Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Весной прошлого года футболист ушел в аренду во «Фламенго», а позже бразильский клуб выкупил защитника у московской команды.

В сезоне-2023 Айртон провел 10 матчей за клуб из Рио-де-Жанейро в чемпионате Бразилии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.