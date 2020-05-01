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Пьерлуиджи Голлини — об интересе «Тоттенхэма»: «Это лестно, но я очень тесно связан с «Аталантой»

14:50
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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини рассказал, что не собираетс покидать клуб в ближайшее время.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к голкиперу со стороны «Милана» и «Тоттенхэма».

— Конечно, это лестно, когда мной интересуются другие клубы, но я очень тесно связан с «Аталантой», — приводит слова Голлини Gazzetta dello Sport. - Я не выбирал между Италией и Англией, я выбрал Бергамо. Это правильный выбор. Думать о другом клубе было бы неуважительно по отношению к «Аталанте».

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