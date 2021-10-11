Перишич может покинуть «Интер» летом. «Бавария» готова забрать игрока уже зимой
Полузащитник «Интера» Иван Перишич может покинуть миланский клуб следующим летом.
Летом 2022 года как раз истекает срок контракта 32-летнего хавбека, продлевать его стороны не планируют, сообщает Corriere dello Sport.
Тем временем «Бавария» готова начать переговоры с Перишичем уже в январе. Сам игрок тоже не против вернуться в мюнхенский клуб.
Напомним, что Перишич выступал за «Баварию» в сезоне-2019/20. В составе мюнхенского клуба он сыграл 35 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач. Также вместе с «Баварией» он стал победителем Лиги чемпионов.
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