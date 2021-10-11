Тэмми Абрахам: «Я сделал правильный выбор, перейдя в «Рому»
Абрахам заявил, что не жалеет о переходе в «Рому»
11 октября, 08:57
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о первых месяцах, проведенных в римском клубе.
«Я сделал правильный выбор, перейдя в «Рому». Надеюсь, все только начинается, буду продолжать развитие. Я играю каждую неделю и могу продолжить прогресс», — цитирует Абрахама ITV Football.
О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В 7 играх в серии А 24-летний англичанин забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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