Тэмми Абрахам: «Я сделал правильный выбор, перейдя в «Рому»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам рассказал о первых месяцах, проведенных в римском клубе.

«Я сделал правильный выбор, перейдя в «Рому». Надеюсь, все только начинается, буду продолжать развитие. Я играю каждую неделю и могу продолжить прогресс», — цитирует Абрахама ITV Football.

О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В 7 играх в серии А 24-летний англичанин забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.