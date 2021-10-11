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Итальянский журналист: «Те, кто верит в Кокорина, наверняка пишут фантастические романы»

11 октября, 19:53
Александр Кокорин. Фото Getty Images
Александр Кокорин. Фото Getty Images
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Итальянский журналист Пьетро Лаззерини раскритиковал российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Александра нужно было продавать летом, а на его место покупать опытного форварда из чемпионата Италии. Это была огромная ошибка. Те, кто верит в Кокорина, наверняка пишут фантастические романы. Или никогда не видели его игры. В январе «Фиорентина» должна исправить свое упущение», — написал Лаззерини в Twitter.

Контракт 30-летнего россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах серии А и не отметился результативными действиями.

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