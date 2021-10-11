Итальянский журналист: «Те, кто верит в Кокорина, наверняка пишут фантастические романы»

Итальянский журналист Пьетро Лаззерини раскритиковал российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

#Kokorin andava ceduto in estate e al suo posto doveva arrivare una punta esperta di A. Questo ? stato l'errore pi? grave. Chi dice che ? un giocatore recuperabile, o non l'ha mai visto giocare o scrive romanzi di fantascienza. A gennaio va recuperato...il tempo perso. #Fiorentina — Pietro Lazzerini (@PietroLazze) October 11, 2021

«Александра нужно было продавать летом, а на его место покупать опытного форварда из чемпионата Италии. Это была огромная ошибка. Те, кто верит в Кокорина, наверняка пишут фантастические романы. Или никогда не видели его игры. В январе «Фиорентина» должна исправить свое упущение», — написал Лаззерини в Twitter.

Контракт 30-летнего россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах серии А и не отметился результативными действиями.