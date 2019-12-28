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Перин вернется в «Дженоа» на правах аренды

22:47
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Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин может вернуться в «Дженоа». Стороны согласовали условия аренды, которая будет оформлена в январе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний вратарь в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус». Он пропустил начало сезона из-за травмы плеча, после которой он восстановился в ноябре.

Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году за 13 миллионов евро. В общей сложности он провел за «Юве» 9 матчей.

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