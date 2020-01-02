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Перин перешел в «Дженоа» на правах аренды

18:31
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Голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин вернулся в «Дженоа». Стороны согласовали условия аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу серии А.

27-летний итальянец успешно прошел медосбледование. Он пропустил начало сезона из-за травмы плеча, после которой восстановился только в ноябре.

Перин перешел в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году за 13 миллионов евро. В общей сложности он провел за «Юве» 9 матчей.

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