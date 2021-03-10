Пентек заявил, что ушел из «Милана» из-за Ибрагимовича

Нападающий «Герты» Кшиштоф Пентек заявил, что ушел из «Милана» из-за Златана Ибрагимовича.

«Приход Златана — причина, по которой я ушел из «Милана». Я не мог сидеть на скамейке пять-шесть игр подряд. Когда Ибра выходит на игру, то покидает поле только из-за травм. В первые несколько матчей после его прихода я не получил ни минуты игрового времени. Мне дали шанс в Кубке Италии, я забил и отдал голевую передачу, но все равно был на скамейке в следующем матче. Возможно, мне не хватило терпения, но я принял решение», — цитирует Football Italia Пентека.

Пентек выступал за «Милан» с января 2019 года по январь 2020 года, после чего перешел в «Герту» за 24 миллиона евро.