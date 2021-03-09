Ибрагимович близок к продлению контракта с «Миланом»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в скором времени может продлить контракт с командой, сообщает Il Corriere della Sera.

По данным источника, руководство команды довольно 39-летним игроком и готово предложить ему контракт еще на один сезон. Однако также в планах «Милана» — приобрести нового молодого форварда.

В скором времени стороны обсудят контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года с зарплатой в 7 миллионов евро в год.

7 марта Ибрагимович заявил о готовности подписать новое соглашение с «Миланом». Действующий контракт футболиста истекает этим летом. В текущем сезоне Ибрагимович провел 14 матчей в серии А, забил 14 голов и сделал 1 результативную передачу.