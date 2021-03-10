Лосано восстановился от травмы и может сыграть с «Миланом»
13:25
Форвард «Наполи» Ирвинг Лосано восстановился после травмы, сообщает Tuttosport.
25-летний мексиканец восстанавливался с 13 февраля после мышечной травмы. Сообщается, что игрок будет готов к матчу 27-го тура серии А против «Милана», который пройдет 14 марта.
В текущем сезоне Лосано провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи.
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