Педро: «Я чувствую себя очень счастливым в «Лацио», это как большая семья»

Форвард «Лацио» Педро подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:2).

Испанец вошел в историю как третий игрок, забивавший в римской дерби как за «Рому», так и за «Лацио».

«Я очень доволен этой победой, она важна для нас и болельщиков, так как у нас были некоторые игры, которые прошли не так хорошо. Это было особенное дерби для меня. Мы были очень агрессивны в первом тайме и имели много возможностей забить. Я чувствую себя очень счастливым в «Лацио», я всегда это говорил, это как большая семья. Мне очень нравится идея Сарри, которая заключается в высокой прессинге и быстрой игре с мячом» , — приводит слова Педро DAZN.

После этого матча «Лацио» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рома» с 12 очками — на четвертой строчке.