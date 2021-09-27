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Педро: «Я чувствую себя очень счастливым в «Лацио», это как большая семья»

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Форвард «Лацио» Педро подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (3:2).

Испанец вошел в историю как третий игрок, забивавший в римской дерби как за «Рому», так и за «Лацио».

«Я очень доволен этой победой, она важна для нас и болельщиков, так как у нас были некоторые игры, которые прошли не так хорошо. Это было особенное дерби для меня. Мы были очень агрессивны в первом тайме и имели много возможностей забить. Я чувствую себя очень счастливым в «Лацио», я всегда это говорил, это как большая семья. Мне очень нравится идея Сарри, которая заключается в высокой прессинге и быстрой игре с мячом», — приводит слова Педро DAZN.

После этого матча «Лацио» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рома» с 12 очками — на четвертой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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