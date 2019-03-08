Павел Недвед: "Будущее Аллегри решится по окончании сезона"

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что будущее главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри решится по окончании сезона. Ранее сообщалось, что 51-летний специалист хотел подать в оставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (2:1).

- Между тренером и президентом налажена отличная связь, как и со всеми директорами, - приводит слова Недведа Football Italia. - Аллегри встретился с президентом, чтобы обсудить различные вопросы. В конце сезона мы сядем и поговорим о будущем, контрактах и обо всем остальном.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" четыре раза становились чемпионами Италии. "Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 72 очка.

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