СМИ: Аллегри хотел подать в отставку перед матчем с "Наполи"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри хотел подать в отставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (2:1). Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere dello Sport, председатель совета директоров "бьянконери" Андреа Аньелли провел специальную встречу с 51-летним специалистом.

Функционеру удалось убедить итальянца не покидать свой пост. Однако Аллегри по-прежнему склоняется к тому, чтобы уйти из "Ювентуса" по окончании сезона.

Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством "бьянконери" четыре раза становились чемпионами Италии. "Ювентус" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 72 очка.

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