Пароло считает, что Пиоли несправедливо просят покинуть «Милан»

Бывший футболист Марко Пароло считает несправедливой критику Стефано Пиоли, который может покинуть пост главного тренера в «Милане» в конце сезона.

«Эти месяцы будут для него решающими. Честно говоря, я не понимаю, что еще можно требовать от Пароло? Бороться на равных с «Интером», который очевидно сильнее? — цитирует Пароло pianetamilan.it.

Пиоли руководит клубом с 2019 года. В 2022 году он привел «Милан» к титулу чемпиона Италии. В этом сезоне команда идет третьей после 23 туров серии А.