Паулу Фонсека рассказал, чего не хватило «Роме» для победы над «Вероной»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча с «Вероной» (0:0) в первом туре чемпионата Италии.

«Считаю, что мы провели хороший первый тайм и упустили три-четыре момента забить, что изменило бы игру, — цитирует тренера Football Italia. — Во втором тайме в игре с длинными передачами вперед, которые использовала «Верона», нам было тяжело подбирать мяч и сохранять владение. Но у нас все-таки были возможности забить. Если бы это произошло, все изменилось бы.

У нас были три тяжелые недели тренировок, но команда сейчас в хорошей физической форме. Мы не контролировали мяч во втором тайме так, как хотели. Это связано с тем, что нам не удавались подборы, но мы заканчивали матч, оказывая давление на соперника в его штрафной площадке. Поэтому дело точно не в физической подготовке.

Мне понравилось, как команда играла в три защитника в конце прошлого сезона. Всегда говорил, что мы можем играть как с тремя защитниками, так и с четырьмя, но мне нравится, как мы играем в этой системе".