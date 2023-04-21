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Сегодня, 12:22

Моуринью восхитился игрой Дибалы за «Рому»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что думает о форварде Пауло Дибале, который вчера, 20 апреля, забил важнейший гол в ворота «Фейеноорда» (4:1) и помог команде выйти в полуфинал Лиги Европы.

«Дибала думает, что способен играть за сильнейшие клубы мира, это действительно так. Однако, выступая в «Роме», он на самом деле счастлив», — сказал Моуринью на пресс-конференции после выхода в полуфинал Лиги Европы.

В этом сезоне футболист провел 33 матча за «Рому», забил 16 голов и сделал 8 ассистов.

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Моуринью признался, что счастлив быть в «Роме»
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
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 Торино 30 10 9 11 31-36 39
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 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
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 Монца 30 10 8 12 35-41 38
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 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
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 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
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 Специя 30 5 11 14 25-48 26
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