«Парма» обыграла «Сампдорию», Эрнани сделал голевую передачу

«Сампдория» проиграла дома «Парме» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 21-й минуте встречи забил полузащитник Юрай Куцка с передачи хавбека «Зенита» Эрнани, который выступает за «Парму» на правах аренды.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Сампдория» — «Парма» — 0:1 (0:1)

Гол: Куцка, 21.

Нереализованный пенальти: Квальярелла, 77 (вратарь)

«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Феррари, Колли, Экдаль, Рамирес (Линетти, 59), Янкто (Капрари, 80), Виейра (Лерис, 59), Торсби, Квальярелла, Габбьядини.

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Барилла, Куцка (Бругман, 46), Эрнани, Кулушевски (Грасси, 85), Жервинью, Корнелиус (Дермаку, 68).

Предупреждения: Корнелиус, 34. Виейра, 50. Габбьядини, 72. Дермаку, 74. Торсби, 89.

Судья: Абиссо (Италия).

8 декабря. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

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