«Парма» обыграла «Козенцу» в Кубке Италии

В матче четвертого раунда Кубка Италии «Парма» победила «Козенцу» (2:1).

В составе победителей дубль сделал Хуан Брунетта. В 1/8 финала «Парма» сыграет с «Лацио».

Кубок Италии

4-й раунд

«Парма» — «Козенца» — 2:1 (2:1)

Голы: Брунетта, 13 (1:0). Корси, 38 (1:1). Брунетта, 39 (2:1).

«Парма»: Сепе, Якопони, Осорио, Риччи, Бузи (Гальоло, 60), Куртич (Зом, 78), Бругман (Скоццарелла, 59), Николусси Кавилья, Брунетта (Камара, 75), Корнелиус (Адоранте, 74), Карамо.

Предупреждение: Якопони, 29.

Судья: Камплоне.

25 ноября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».