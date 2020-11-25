«Парма» обыграла «Козенцу» в Кубке Италии
18:39
В матче четвертого раунда Кубка Италии «Парма» победила «Козенцу» (2:1).
В составе победителей дубль сделал Хуан Брунетта. В 1/8 финала «Парма» сыграет с «Лацио».
Кубок Италии
4-й раунд
«Парма» — «Козенца» — 2:1 (2:1)
Голы: Брунетта, 13 (1:0). Корси, 38 (1:1). Брунетта, 39 (2:1).
«Парма»: Сепе, Якопони, Осорио, Риччи, Бузи (Гальоло, 60), Куртич (Зом, 78), Бругман (Скоццарелла, 59), Николусси Кавилья, Брунетта (Камара, 75), Корнелиус (Адоранте, 74), Карамо.
Предупреждение: Якопони, 29.
Судья: Камплоне.
25 ноября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю