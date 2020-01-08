Паоло Даль Пино, известный по работе на менеджерских должностях в ряде компаний, избран на пост президента итальянской серии А. Он получил 12 голосов из 20. Для победы ему было достаточно 11 голосов.

Новый президент победил своего предшественника Гаэтано Миччиче, который покинул свой пост в 2018 году после того, как началось расследования по поводу прозрачности голосования, в котором он победил. На этот раз Миччиче набрал семь голосов. Еще один бюллетень остался незаполненным.

58-летний Даль Пино ранее работал в таких компаниях, как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.