"Палермо" переведен в любительский дивизион

Федерация футбола Италии приняла решение о переводе "Палермо" из серии B в серию D, любительский дивизион, сообщает Football Italia. Причиной стал кризис в управлении клуба. В сезоне-2018/19 "Палермо" занял третье место в серии B и получил право сыграть в плей-офф за выход в серию A. Однако из-за финансовых проблем клуб был переведен в серию C.

Тем не менее, позднее данное решение отменили, заменив на снятие 20 очков.

По новому решению клуб переведен в любители, его место в серии B займет "Венеция".