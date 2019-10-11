Отец Игуаина ждет, что Гонсало вернется в Аргентину

Хорхе Игуаин, отец нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, признался, что хотел бы возвращения своего сына в Аргентину.

— Контракт Гонсало с «Юве» действует еще 2 года, после чего он может вернуться в «Ривер Плейт», — заявил отец Игуаина в интервью Ole. — Мои дети выросли в этом клубе, и как отец я хотел бы, чтобы они туда вернулись. Я не могу навязывать им возвращение в Аргентину, хотя был бы очень рад, если бы Гонсало решился на это.

31-летний нападающий выступал за «Ривер Плейт» с 2004 по 2006 годы. За это время Игуаин забил в чемпионате Аргентины 13 голов.