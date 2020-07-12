«Оставьте в покое мою семью». Иммобиле в Instagram обратился к фанатам «Лацио»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле обратился через Instagram к болельщикам команды, которые начали оскорблять его семью после последних неудач команды. Римский клуб сохраняет второе место в турнирной таблице серии А, но потерпел уже три поражения подряд.

— У некоторых, видимо, слишком короткая память, — написал футболист. — Я прошу оставить мою семью в покое. Если хотите писать гадкие оскорбления, пишите мне. Моя семья не имеет к этому никакого отношения. Спасибо.

Иммобиле с 29 голами лидирует в списке бомбардиров серии А.