Агент Дибалы: «Пауло не получал предложений от саудовских клубов»

Агент нападающего «Ромы» Пауло Дибалы Хорхе Антун ответил на вопрос об интересе к форварду со стороны других клубов.

«Пауло ни с кем не разговаривал, и я не получал звонков или предложений от саудовских клубов. Я отвечаю за переговоры с клубами, заинтересованными в Дибале, игрок в отпуске», — цитирует журналист Альфредо Педулла агента.

Дибала перешел в «Рому» из «Ювентуса» летом прошлого года. В текущем сезоне 29-летний аргентинец провел 38 матчей, забил 18 голов и отдал 8 голевых передач.