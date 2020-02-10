«Никаких оправданий». Роналду качает пресс вместе с детьми
20:49
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Twitter видео, где он проводит занятия в тренажерном зале с детьми.
— Никаких оправданий, — подписал видео Роналду.
No excuses ??? pic.twitter.com/QNjMQDvfd4— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 10, 2020
В текущем сезоне на счету 35-летнего португальца 20 матчей в серии А, в которых он забил 20 голов и сделал две результативные передачи. В 6 встречах Лиги чемпионов форвард забил два гола.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...