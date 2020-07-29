«Ни один итальянский клуб не может этого сделать». Маротта — о возможности трансфера Месси
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что ни один итальянский клуб не сможет подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси без серьезной финансовой поддержки владельцев.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что контракт аргентинца с каталонцами истекает летом 2021 года, а миланский клуб рассчитывает заполучить его бесплатно.
— Ни один итальянский клуб не может оформить такой трансфер без владельцев, которые внесли бы большой вклад, поэтому, учитывая правила финансового фэйр-плей, мы должны быть стабильными, — цитирует Football Italia Маротту. — Нам нужно сделать серию А опять такой лигой, куда приезжают чемпионы, а не уходят. Все споры касаются прав на телевидение, но мы также должны оценить, что мы продаем, и имена звезд повышают ценность бренда.