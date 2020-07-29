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«Ни один итальянский клуб не может этого сделать». Маротта — о возможности трансфера Месси

07:40
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что ни один итальянский клуб не сможет подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси без серьезной финансовой поддержки владельцев.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что контракт аргентинца с каталонцами истекает летом 2021 года, а миланский клуб рассчитывает заполучить его бесплатно.

— Ни один итальянский клуб не может оформить такой трансфер без владельцев, которые внесли бы большой вклад, поэтому, учитывая правила финансового фэйр-плей, мы должны быть стабильными, — цитирует Football Italia Маротту. — Нам нужно сделать серию А опять такой лигой, куда приезжают чемпионы, а не уходят. Все споры касаются прав на телевидение, но мы также должны оценить, что мы продаем, и имена звезд повышают ценность бренда.

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