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«Ни один игрок не может быть важнее клуба». Неста вспомнил о покупке «Миланом» Стама

05:54
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Экс-защитник «Милана» Алессандро Неста во время прямого эфира в Instagram рассказал, что испытывал, когда клуб выиграл Лигу чемпионов. Неста в 2002 перешел в стан «россонери» и в первом же сезоне стал победителем главного еврокубкового турнира.

— После победы в Лиге чемпионов в свой первый год я подумал, что смогу расслабиться и еще 10 лет играть в этом клубе, — сказал Неста. — Следующим летом «Милан» купил Япа Стама, и я сразу понял, что ни один игрок не может быть важнее клуба.

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