«Наполи» заплатит «Тоттенхэму» 1 миллион евро за аренду Ндомбеле и сможет выкупить его в июне за 30 миллионов

«Наполи» согласовал условия аренды полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб заплатит 1 миллион евро за аренду 25-летнего француза и будет платить большую часть зарплаты. Также у «Наполи» будет право выкупа футболиста в июне 2023 года за 30 миллионов евро.

Ндомбеле станет заменой Фабиану Руису, который в ближайшее время перейдет из «Наполи» в «ПСЖ».

Во второй половине сезона-2021/22 Ндомбеле выступал за «Лион» на правах аренды из «Тоттенхэма», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи в 15 матчах за французскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.