Кварацхелия забил 9 голов и сделал 12 голевых передач в 20 матчах за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и сделал две голевые передачи в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (5:1).

21-летний грузин перешел в неаполитанский клуб прошлым летом. С тех пор он сыграл 20 матчей за «Наполи», в которых забил 9 голов и сделал 12 голевых передач.

Ранее грузинский форвард выступал в России за «Рубин» и «Локомотив». В РПЛ он сыграл 76 матчей, забил 10 голов и сделал 18 голевых передач.

Действующий контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.