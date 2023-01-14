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Кварацхелия забил 9 голов и сделал 12 голевых передач в 20 матчах за «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол и сделал две голевые передачи в матче 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (5:1).

21-летний грузин перешел в неаполитанский клуб прошлым летом. С тех пор он сыграл 20 матчей за «Наполи», в которых забил 9 голов и сделал 12 голевых передач.

Ранее грузинский форвард выступал в России за «Рубин» и «Локомотив». В РПЛ он сыграл 76 матчей, забил 10 голов и сделал 18 голевых передач.

Действующий контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
3
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Гол и два результативных паса Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Ювентус»
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
 - : -
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Виктор Осимхен

Наполи

 12
Марко Арнаутович

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Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 8
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

 7 1 2
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 15 1 1
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Лечче

 15 1 5
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