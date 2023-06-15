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Сегодня, 21:29

«Наполи» выкупил Симеоне у «Вероны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Наполи» подписал контракт с нападающим Джованни Симеоне.

Как сообщает пресс-служба, клуб воспользовался опцией выкупа 27-летнего футболиста у «Вероны» и заключил соглашение до 2026 года с опцией продления на один сезон.

В прошедшем сезоне Симеоне выступал за «Наполи» на правах аренды. Он провел за команду 33 матча, забил 9 мячей и отметился одной голевой передачей. Вместе с клубом аргентинец стал чемпионом Италии. Джованни является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Источник: ФК Наполи
Джованни Симеоне
ФК Верона
ФК Наполи
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«Ювентус» должен сократить платежную ведомость на 130 миллионов евро из-за невыхода в ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
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3.06 19:30
Торино – Интер
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Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
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Рома – Специя
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 16
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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