«Наполи» выкупил Симеоне у «Вероны»

«Наполи» подписал контракт с нападающим Джованни Симеоне.

Как сообщает пресс-служба, клуб воспользовался опцией выкупа 27-летнего футболиста у «Вероны» и заключил соглашение до 2026 года с опцией продления на один сезон.

В прошедшем сезоне Симеоне выступал за «Наполи» на правах аренды. Он провел за команду 33 матча, забил 9 мячей и отметился одной голевой передачей. Вместе с клубом аргентинец стал чемпионом Италии. Джованни является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.