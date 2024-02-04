Гол Кварацхелии принес победу «Наполи» в матче с «Вероной»

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«Наполи» на своем поле обыграл «Верону» в 23-м туре серии А — 2:1.

На 72-й минуте счет открыл защитник гостей Диего Коппола. Спустя семь минут счет сравнял полузащитник хозяев Сириль Нгонге. Победный гол на 87-й минуте забил Хвича Кварацхелия.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице (35 очков), «Верона» — 18-я (18 очков).