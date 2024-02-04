Гол Кварацхелии принес победу «Наполи» в матче с «Вероной»
«Наполи» на своем поле обыграл «Верону» в 23-м туре серии А — 2:1.
На 72-й минуте счет открыл защитник гостей Диего Коппола. Спустя семь минут счет сравнял полузащитник хозяев Сириль Нгонге. Победный гол на 87-й минуте забил Хвича Кварацхелия.
«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице (35 очков), «Верона» — 18-я (18 очков).
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|
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|28-41
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|
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|2
|13
|8
|23-37
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|
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|2.02
|22:45
|
Лечче – Фиорентина
|3 : 2
|3.02
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|0 : 0
|3.02
|17:00
|
Удинезе – Монца
|0 : 0
|3.02
|20:00
|
Фрозиноне – Милан
|2 : 3
|3.02
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|4 : 2
|4.02
|14:30
|
Торино – Салернитана
|0 : 0
|4.02
|17:00
|
Наполи – Верона
|2 : 1
|4.02
|20:00
|
Аталанта – Лацио
|3 : 1
|4.02
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
|5.02
|22:45
|
Рома – Кальяри
|- : -
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Интер
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