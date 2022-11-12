«Наполи» удержал победный счет в матче с «Удинезе»

«Наполи» победил «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

По ходу матча неполитанцы вели со счетом 3:0, но в конце второго тайма пропустили два мяча и обеспечили себе нервную концовку.

Отметим, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия пропускал матч из-за повреждения.

«Наполи» набрал 41 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице.

«Удинезе» остается на восьмом месте в серии А (24 очка).