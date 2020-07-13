«Наполи» сыграл вничью с «Миланом», команды забили по два гола

«Наполи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Миланом» — 2:2. В составе хозяев забили Джованни Ди Лоренцо и Дрис Мертенс. У гостей отличились Тео Эрнандез и Фрэнк Кессье. На 88-й минуте удалили форварда гостей Алексиса Саламакерса за две желтые карточки.

«Наполи» с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Милан» (50) — седьмой. Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей.

Чемпионат Италии. Серия А

32-й тур

«Наполи» — «Милан» — 2:2 (1:1)

Голы: Эрнандез, 20 (0:1). Ди Лоренцо, 34 (1:1). Мертенс, 60 (2:1). Кессье, 73 — с пенальти (2:2).

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Эльмас, 65), Руис (Демме, 65), Кальехон (Политано, 84), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Лосано, 74).

«Милан»: Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Беннасер, Кессье, Лукас Пакета (Салемакерс, 46), Ибрагимович (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 89), Хакан Чалханоглу (Леан, 61).

Предупреждения: Ди Лоренцо, 10. Мариу Руй, 30. Эрнандез, 75. Конти, 77. Салемакерс, 85.

Удаление: Салемакерс, 87.

Судья: Ла Пенна (Италия).

12 июля. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».