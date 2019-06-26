"Наполи" согласовал с "Ромой" трансфер Маноласа

Защитник "Ромы" Костас Манолас в ближайшее время перейдет в "Наполи"​.

По информации журналиста Фабрицио Романо, неаполитанцы заплатят за 28-летнего грека 34 миллиона евро. Зарплата Маноласа составит 4,5 миллиона евро в год, к тому же игрок получит подъемные в размере 2 миллионов.

В обратном направлении последует полузащитник Амаду Диавара, за которого "Рома" выплатит 18 миллионов евро плюс 2 миллион в виде бонусов.

В сезоне 2018/19 Костас Манолас провел за "Рому" 35 матчей и забил 2 гола.

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