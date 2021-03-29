Стало известно, когда Кокорин познакомится с новым главным тренером «Фиорентины»

Сегодня форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся во Флоренцию. С 19 марта он проходил в Риме курс лечения травмы мышцы, которая обострилась у футболиста 3 марта в ходе встречи 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2).

В понедельник российский легионер сдал тест на коронавирус — результат отрицательный, что позволит нападающему завтра приступить к тренировкам на клубной базе. Пока Кокорин будет работать по индивидуальной программе. На вторник назначен его разговор с новым главным тренером «Фиорентины» Джузеппе Якини, 24 марта сменившим Чезаре Пранделли.

При этом Александр точно не попадет в заявку на матч 29-го тура с «Дженоа» в гостях (3 апреля). В лучшем случае, Кокорин окончательно вернется в строй к домашней игре 30-го тура с «Аталантой» (11 апреля), но не исключено что это произойдет еще позднее — повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально.

В текущем сезоне Кокорин провел три матча за итальянскую команду и не показал результативных действий. Игрок заключил контракт с «Фиорентиной» 26 января 2021 года. Ранее форвард выступал за «Спартак».

(Вячеслав Короткин)